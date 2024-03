Juventus, la big spagnola saluta il suo top player: strada spianata per Giuntoli

Una big spagnola è pronta a salutare il suo centrocampista: strada spianata per la Juventus

La Juventus ha individuato uno dei possibili colpi a centrocampo per giugno e l’assist di mercato potrebbe arrivare dalla Liga.

Potrebbe essere la Real Sociedad a confezionare l’assist a Cristiano Giuntoli per quello che sarebbe un colpo low cost di alto livello. Il club spagnolo è consapevole che a fine stagione potrebbe perdere Mikel Merino e si sta già muovendo per rimpiazzarlo. In questo senso l’indiziato principale sembra essere Kirian Rodriguez, centrocampista del Las Palmas. Lo spagnolo classe ’96 sta vivendo una stagione importante, contraddistinta da 6 gol e 2 assist in Liga. Le sue qualità hanno attirato l’attenzione della squadra di San Sebastian, anche se di recente ha rinnovato il contratto con il Las Palmas. Ciò nonostante la Real Sociedad vuole provarci e sta studiando l’offerta da presentare per l’estate.

Juventus, Merino in uscita dalla Real Sociedad: opzione per giugno

L’inserimento del club di San Sebastian per Kirian Rodriguez spianerebbe la strada alle pretendenti per Merino.

L’uscita di Merino potrebbe riaccendere la suggestione per la Juventus che già da tempo è sulle sue tracce. Il classe ’96 spagnolo ha ancora un anno di contratto ma, come sottolineato da todofichajes.com, il giocatore ha già comunicato di voler andare via a fine stagione. La Juventus potrebbe avere una chance per il nativo di Pamplona che quest’anno ha collezionato 6 gol e 5 assist in stagione (Serie A, Champions e Coppa del Re).

Per caratteristiche farebbe molto comodo a Massimiliano Allegri, se pur non sia ancora certa la sua presenza sulla panchina bianconera nella prossima stagione. Merino ha un valore di mercato relativamente basso (visto il contratto in scadenza tra un anno) e potrebbe lasciare il suo attuale club per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Giuntoli è vigile sull’ex Newcastle, Borussia Dortmund e Osasuna e nelle prossime settimane potrebbe tentare un approccio più concreto con la Real Sociedad.