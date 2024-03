Voti Juventus-Atalanta 2-2: Cambiaso illumina, difesa horror

Juventus-Atalanta, si è appena conclusa la sfida all’Allianz Stadium di Torino, andiamo a scoprire i voti dei protagonisti della gara.

Una sfida che già alla vigilia non si presentava semplice per i bianconeri e anche quello fatto vedere sul rettangolo di gioco lo ha confermato. Ospiti ben messi in campo e capaci di mettere in difficoltà i ragazzi di Allegri.

La Juventus affrontava una sfida per la zona Champions, contro una squadra che, da sempre, dimostra la sua determinazione per ambire ai piani alti della classifica. La Dea di Gasperini è scesa in campo per fare il risultato ed è riusciata andare in rete più volte. Disattenzioni della difensa bianconera permettendo, la sfida di è dimostrata di alto livello e da cardiopalma.

Juventus-Atalanta, le pagelle dei calciatori bianconeri

Ma ora è tempo di giudizi per chi è sceso in campo a rappresentare la Juventus. Con valutazioni positive che si alternano, anche ad alcune negative. Questi, di seguito, sono le pagelle dei protagonisti della gara: