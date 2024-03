007 in azione, Juventus-Atalanta col botto: blitz per il pupillo di Giuntoli

Blitz all’Allianz Stadium in occasione di Juventus-Atalanta: la big osserva da vicino il pupillo di Giuntoli

Alle 18 la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium per il big match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Una partita molto importanti in ottica Europa ma che vedrà Allegri in grande emergenza, dovendo fare a meno di giocatori come Rabiot e Vlahovic. Per Giuntoli e Manna sarà l’occasione per osservare ancor più da vicino due giocatori che già da tempo sono nel radar dei bianconeri, Giorgio Scalvini e Teun Koopmeiners.

Juventus beffata: scout del Manchester United allo Stadium per Koopmeiners

In particolare sull’olandese non ci sono solo gli occhi della Juventus ma anche di una big di Premier League.

Come riportato da mufcmpb, infatti, oggi all’Allianz Stadium sarà presente anche uno scout del Manchester United per osservare da vicino Koopmeiners. I Red Devils sono molto attivi in vista del mercato estivo, con particolare attenzione proprio alla Serie A. Anche Rabiot, infatti, è uno dei preferiti della dirigenza; il francese, però, oggi non sarà a disposizione. Tra i primi nomi nella lista dello United c’è proprio Koopmeiners che ormai è diventato a tutti gli effetti un big della Serie A. Anche in Europa il suo nome sta iniziando a circolare con maggiore frequenza e l’Atalanta è consapevole che trattenerlo sarà complesso.

🚨 A Manchester United scout will watch Atalanta midfielder Teun Koopmeiners vs Juventus today. #MUFC [@scoutsattending] — mufcmpb (@mufcMPB) March 10, 2024

Un’occasione, quella di oggi, importante per l’olandese di mettersi in mostra e accendere ancora di più l’asta di mercato che certamente in estate lo vedrà protagonista. L’Atalanta resta ferma sulla sua posizione e non sarà disposta a fare sconti per il suo top player, partendo da una richiesta minima di 50 milioni di euro. La Juventus vuole provare a trovare un varco per giugno ma intanto dovrà preoccuparsi di limitarlo in campo nella partita di oggi.