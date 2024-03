Da cavarsi gli occhi: Juventus asfaltata prima del triplice fischio

By

I tifosi non sembrano entusiasti del primo tempo della Juventus, ecco cosa hanno detto sui social.

Nel corso del primo tempo dell’importante scontro tra la Juventus e l’Atalanta, l’umore tra i tifosi è diventato sempre più teso e deluso di fronte alla prestazione della propria squadra.

Juventus molle e senza nessuna voglia di giocare a calcio. Si passa sempre indietro… — Ipergiux™ (∂+m)ψ = 0 (@ipergiux) March 10, 2024

Juventus Atalanta 0 a 1

La Juventus non ha ne costruzione e ne inventiva e questo tipo di giuoco non porta altro che un 1 a 0 per l’atalanta — Antonio (@Antonio98854326) March 10, 2024

Attraverso i social media, numerosi sostenitori hanno espresso la loro frustrazione per quanto visto in campo, criticando aspramente l’atteggiamento della squadra. Tra i commenti più ricorrenti, c’è stata una netta accusa nei confronti della Juventus per una mancanza evidente di determinazione e voglia di giocare a calcio. Molti tifosi hanno lamentato la percezione che la squadra sembrasse “molle” e poco combattiva, con una propensione a passare il pallone all’indietro anziché cercare soluzioni offensive. “La Juventus risulta molle e senza nessuna voglia di giocare a calcio. Si passa sempre indietro…” è stato uno dei commenti tra coloro che hanno espresso il loro disappunto sulle piattaforme social.