Ennesimo flop dopo la Juventus: pronta la rescissione

Adesso il flop è continuo, dunque, il club pensa di prendere provvedimenti con tanto di, possibile, rescissione del contratto.

Le speranze di Mohamed Ihattaren di rilanciare la propria carriera con lo Slavia Praga sembrano essere ormai ai titoli di coda, con indiscrezioni che suggeriscono una possibile rottura con il club ceco.

Arrivato lo scorso dicembre, l’olandese di 22 anni è stato impegnato in un intenso lavoro individuale per migliorare la propria forma fisica e presentarsi al meglio al ritiro invernale dello Slavia Praga, impegnato in Europa League contro il Milan negli ottavi di finale. Tuttavia, sembra che le cose non stiano procedendo secondo i piani, con il club ceco che avrebbe avviato trattative per risolvere il contratto dell’ex Juventus e Sampdoria, a soli pochi mesi dal suo arrivo.

Slavia Praga pronto alla rescissione con Ihattaren

La decisione sembra essere stata motivata da alcuni comportamenti non graditi da parte di Ihattaren durante il ritiro in Portogallo. Questi episodi avrebbero portato a una rottura tra il giocatore e il club, mettendo così fine prematuramente alla sua avventura con lo Slavia Praga. Questa situazione rappresenta un’altra svolta nella travagliata carriera di Ihattaren, che sembrava poter trovare una nuova opportunità di rilancio con il club ceco. Tuttavia, le tensioni e i disaccordi hanno portato a una rapida fine di questa esperienza.

Per ora, resta da vedere quale sarà il futuro del giovane talento olandese e se riuscirà a trovare una nuova destinazione che gli consentirà di mostrare il suo potenziale sul campo e di riprendere il percorso verso il successo nel mondo del calcio.