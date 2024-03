Fa tutto Giuntoli, arriva il suo pupillo: è nel mirino della Juventus

Calciomercato Juventus, l’ipotesi in mediana non è da scartare, anzi, Giuntoli potrà fare leva sulla sua conoscenza.

Fabian Ruiz continua a essere nel mirino della Juventus, che in vista della prossima stagione potrebbe valutare seriamente l’opportunità di aggiungere il centrocampista spagnolo al proprio roster.

Questa mossa potrebbe diventare ancora più probabile nel caso in cui Adrien Rabiot lasciasse il club, creando così la necessità di integrare un profilo di alto livello nel reparto mediano.

Giuntoli decide il mercato: Fabian Ruiz ipotesi da non scartare

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il nome di Fabian Ruiz è tra quelli che attirano maggiormente l’attenzione di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. Giuntoli ha già lavorato con Ruiz al Napoli fino a un paio di anni fa, portandolo in Serie A e apprezzandone le qualità tecniche e tattiche. Attualmente al Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz sembra essere ai margini della squadra, il che potrebbe rendere possibile un suo trasferimento a un prezzo accessibile in futuro. Questa situazione potrebbe rappresentare un’opportunità interessante per la Juventus, che potrebbe sfruttare la situazione per aggiungere un elemento di qualità alla propria rosa senza dover affrontare costi eccessivi.

La prospettiva di avere Fabian Ruiz nella squadra bianconera è certamente intrigante. Il centrocampista spagnolo, con la sua visione di gioco, la precisione nei passaggi e la capacità di dettare i tempi della partita, potrebbe fornire una spinta importante al centrocampo della Juventus, contribuendo sia in fase difensiva che offensiva. Tuttavia, al momento non ci sono ancora dettagli su eventuali trattative in corso o sulle prospettive di un trasferimento di Fabian Ruiz alla Juventus. Resta da vedere se il club bianconero riuscirà a concretizzare l’interesse per il centrocampista spagnolo e ad assicurarsi i suoi servizi per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.