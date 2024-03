Lady Chiesa regina di cuori: visione a cinque stelle

Lady Chiesa anticipa l’estate e si mostra sui social network con indosso dei bikini molto sexy: all’improvviso fa un gran caldo…

Federico Chiesa l’ha chiesta in sposa nello stesso giorno in cui, a qualche chilometro di distanza, Daniele Rugani si inginocchiava al cospetto della sua amata Michela Persico. Anche l’attaccante bianconero, quindi, convolerà presto a nozze con la donna che ha fatto breccia nel suo cuore.

Una ragazza che, a differenza della futura signora Rugani, è più riservata e meno social. Posta poco e di rado, ma bisogna ammettere che quando lo fa opta sempre per dei contenuti mirati e perfetti per collezionare una bella manciata di like. Come quelli, appunto, che sono apparsi all’improvviso nella sua gallery fotografica di Instagram. Un mini carosello di foto che, capirete a breve perché, ha mandato su di giri il popolo dei social.

Chi la segue sulla nota piattaforma del gruppo Meta non si aspettava, forse, di potersi imbattere in delle fotografie a così alta temperatura. Lucia Bramani, invece, è stata bravissima a sfruttare l’effetto sorpresa e a stupire tutti con un look che magari sarà pure fuori tempo, ma che di sicuro è stato apprezzatissimo, per ovvie ragioni, dai suoi sostenitori.

Lady Chiesa cala il jolly: che caldo su Instagram

Lady Chiesa è una modella, ragion per cui va da sé che qualunque cosa indossi stia sempre e comunque divinamente. Non ci sorprende affatto che Federico si sia follemente innamorato di lei: è molto facile che accada una cosa del genere, dato il suo fascino assolutamente irresistibile.

Non ci aspettavamo, però, di vederla in bikini, nel bel mezzo di questo marzo che definirlo pazzerello sarebbe un complimento effettivamente immeritato. E una di queste foto, quella in cui indossa il costume del momento, ossia un thong bikini a vita ultrabassa, ci ha lasciati particolarmente senza fiato.

La parte di sopra del due pezzi fatica a coprire il décolleté e la vita bassa modella perfettamente il suo vitino da vespa e la sensualità del suo corpo tonico e asciutto. L’estate deve ancora arrivare, eppure qui c’è già da sudare…