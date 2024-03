Allegri out: “Non più l’allenatore della Juventus”

Allegri non più allenatore della Juventus? Adesso l’indiscrezione non lascia dubbi, ecco cosa succederà. I dettagli della situazione.

Le recenti dichiarazioni del giornalista e radiocronista bianconero ‘Nicola De Bonis’ hanno scatenato un’onda di speculazioni e dibattiti riguardo al futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

In un’intervista, De Bonis ha rivelato di essere stato informato da diverse fonti riguardo al futuro dell’attuale allenatore della Juventus. Sebbene abbia sottolineato l’importanza di procedere con cautela nel riportare notizie di tale portata senza avere prove concrete, ha dichiarato che ora è giunto il momento di essere meno prudenti. Secondo De Bonis, Allegri non guiderà più la Juventus a partire dal prossimo giugno.

‘Allegri non guiderà più la Juventus’: l’indiscrezione per l’estate

Le parole del giornalista hanno scatenato un vivace dibattito tra i tifosi riguardo al futuro della Vecchia Signora. L’annuncio di un imminente addio di Allegri ha sollevato una serie di interrogativi sulla successione e sulle possibili strategie di mercato che la Juventus potrebbe adottare per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Ma andiamo, in dettaglio, a vedere cosa ha detto lo stesso De Bonis a tal proposito: “Mi arrivano spifferi da un mese sul futuro di Max. Si, qualcosa ho saputo, ma se si vuole fare buon giornalismo non avendo le impronte digitali del sospettato credo sia sempre giusto andarci cauti, ma ora è il momento di esserlo meno. Allegri non sarà più l’allenatore dei bianconeri dal prossimo Giugno, questo ho saputo, questo condivido”. La notizia del suo presunto addio potrebbe avere un impatto significativo sul futuro della Juventus e sulla pianificazione della prossima stagione. Resta da vedere come reagirà il club e chi potrebbe essere il suo successore sulla panchina della Vecchia Signora, con Thiago Motta che rimane sempre in pole alle suggestioni.