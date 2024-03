Lady Milik abbaglia i follower: il bikini scatena la fantasia

Lady Milik, per indossare quel bikini dovrebbe essere necessario esibire il porto d’armi: semplicemente esplosiva.

Ha parlato di lui come dell’amore della sua vita quando, nei giorni scorsi, ha postato sui social un messaggio di auguri in occasione del 30esimo compleanno di lui. Non ha dubbi, dunque, sul fatto di voler stare con lui per sempre. Finché morte non li separi, magari, come nella più bella delle favole.

Agata Sieramska e Arek Milik si sono “incastrati” alla perfezione. Conducono due vite assolutamente indipendenti e ciascuno è liberissimo di dedicarsi alle proprie passioni e attitudini. Quando stanno insieme, però, il resto del mondo scompare. Ecco spiegato, quindi, perché la splendida amazzone dalle curve d’oro abbia usato quelle parole, al momento di sorprendere la sua dolce metà con quegli auguri social.

Ed è bravissima a fare sorprese, oltretutto, come si evince chiaramente dal post che ha affidato al web nelle scorse ore. Una manciata di fotografie che ha steso al suolo i suoi follower e che ha spinto tutti loro ad interrogarsi, più che legittimamente, su un quesito atavico: siamo proprio sicuri che la perfezione non esista?

Che bomba lady Milik: bikini da mille e una fiaba

Questa convinzione, quando si posano gli occhi su una fotografia del genere, vacilla in un nanosecondo. Agata magari non lo è per davvero, ma sembra perfetta in tutto e per tutto. E il suo corpo, quello è poco ma sicuro, lo è di certo, non fosse altro per la dedizione con cui si allena e per la sua passione per il fitness.

Fa questo nella vita, ossia motivare gli altri ad allenarsi e a mantenere uno stile di vita che sia il più sano possibile. Lei lo fa e lo si evince chiaramente dai muscoli supersexy che fanno capolino dallo striminzitissimo bikini che ha indossato per l’occasione.

Un modello minuscolo, che copre giusto lo stretto indispensabile, e che, manco a dirlo, ha fatto sognare tutti a occhi aperti. E la fantasia ha galoppato come non mai.