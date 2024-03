Ultimatum Juventus: l’incontro decide il futuro di Rabiot, tutte le cifre

Rabiot è un elemento prezioso della rosa bianconera ma quale sarà il suo futuro? Arcano che, adesso, sembra svelato.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, nel caso in cui Adrien Rabiot decidesse di proseguire la sua avventura con la Juventus per un’altra stagione, potrebbe essere necessario accettare condizioni contrattuali meno vantaggiose rispetto al suo attuale ingaggio di 7 milioni di euro all’anno.

Il centrocampista francese, che è arrivato alla Juventus nel 2019 con grandi aspettative, ha mostrato momenti di classe e qualità, diventando, col tempo, un elemento prezioso ed essenziale della rosa di Allegri. La sua permanenza nella squadra torinese sembra dipendere dall’accettazione di un contratto con condizioni economiche meno onerose da parte del giocatore.

Rabiot, rinnovo sì ma con taglio: compromesso necessario

Nei prossimi mesi, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà un incontro con Veronique, la madre di Rabiot nonché sua agente, per discutere il futuro del giocatore e le possibilità di rinnovo contrattuale. Questo incontro potrebbe essere cruciale per definire le prossime mosse della Juventus e il destino di Rabiot nella squadra. La decisione di ridurre l’ingaggio di Rabiot potrebbe essere motivata da diversi fattori, tra cui le prestazioni del giocatore in campo, le esigenze finanziarie del club e le dinamiche del mercato calcistico. Tuttavia, resta da vedere se Rabiot accetterà una riduzione salariale per continuare la sua esperienza con la Juventus o se cercherà opportunità altrove.

Il futuro di Rabiot alla Juventus è quindi ancora incerto, ma l’incontro imminente tra Giuntoli e Veronique potrebbe gettare luce sulle prossime mosse della squadra e del giocatore. Resta da vedere se le due parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti e permetta a Rabiot di continuare il suo percorso con la Vecchia Signora. Non ci resta che aspettare, dunque, ulteriori novità in merito alla questione.