Calciomercato Juventus, biennale con opzione: sta per firmare

By

Firma in dirittura d’arrivo. Sta per firmare il suo nuovo contratto da due anni. I dettagli dell’operazione in chiusura.

La Juventus si prepara a prolungare il contratto di Daniele Rugani, con i dettagli dell’accordo che iniziano a emergere. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il difensore potrebbe siglare un nuovo contratto della durata di due anni, con l’aggiunta di un’opzione per il prolungamento.

Rugani, da tempo legato alla squadra torinese, sembra destinato a continuare la sua avventura con la Vecchia Signora per almeno altri due anni. L’opzione per un’estensione ulteriore offre flessibilità sia alla Juventus che al giocatore stesso, consentendo di valutare la situazione in base alle prestazioni e alle esigenze del club nel corso del tempo.

Rugani, pronta la firma per un biennale

Il rinnovo del contratto di Rugani rappresenta un segnale di fiducia da parte della Juventus nei confronti del difensore, che ha dimostrato di essere un elemento prezioso all’interno della squadra. Nonostante le difficoltà e la concorrenza in difesa, Rugani continua a essere considerato un elemento importante per la Juventus, soprattutto in vista delle sfide future.

L’ufficializzazione del rinnovo di Rugani potrebbe arrivare nelle prossime settimane, una volta che tutti i dettagli saranno stati definiti e concordati tra le parti interessate. Nel frattempo, i tifosi della Juventus possono attendersi con fiducia la continuazione del percorso di Rugani con la squadra, con la speranza che possa continuare a contribuire al successo della Vecchia Signora sul campo. Con questo nuovo accordo, Rugani avrà l’opportunità di continuare a contribuire con le sue qualità difensive alla causa della Juventus. La durata di due anni del contratto offre sia al giocatore che al club una certa stabilità e flessibilità per il futuro.