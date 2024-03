Visione di gioco alla Thiago Motta: trattativa deluxe Juventus

Giuntoli punta a riprendersi il centrocampista: la Juventus lavora per riportarlo in Serie A

La lista degli obiettivi della Juventus per il centrocampo è decisamente lunga e ricca di nomi importanti.

A partire da Teun Koopmeiners che, come vi stiamo raccontando da mesi, resta l’obiettivo numero uno di Cristiano Giuntoli. L’ultima doppietta segnata dall’olandese proprio contro la Juventus ha definitivamente sciolto qualsiasi dubbio o perplessità ma ha anche fatto aumentare le pretese economiche da parte dell’Atalanta. Anche Jorginho è tornato ad essere un nome caldo per l’estate, visto il contratto in scadenza con l’Arsenal. Resta viva anche l’opzione Lazar Samardzic dall’Udinese ma Giuntoli starebbe pensando ad un ritorno di fiamma.

Juventus, Giuntoli richiama Fabian Ruiz: occasione low-cost dal Psg

Per il centrocampo della Juventus potrebbe tornare di moda Fabian Ruiz. Lo spagnolo ex Napoli ha giocato appena 1400 minuti in stagione con la maglia del Paris Saint-Germain e non sembra essere nelle grazie di Luis Enrique.

Lo è invece in quelle di Cristiano Giuntoli che lo ha avuto a Napoli, agendo in prima persona per la sua cessione al Psg nell’anno dello scudetto degli azzurri. Fabian Ruiz è sotto contratto con il club parigino fino al 2027 ma, a determinate condizioni, potrebbe rappresentare un’occasione concreta in estate, come sottolineato dal giornalista Mirko Nicolino. Proprio la presenza di Giuntoli potrebbe giocare un ruolo importante nel dialogo col calciatore che ha una valutazione di circa 30 milioni. Resta l’ostacolo ingaggio, in quanto il centrocampista mancino classe ’96 percepisce circa 5 milioni netti a stagione.

Una cifra impegnativa per le casse del club bianconero che, però, in estate perderà diverse pedine tra cui Alex Sandro e con ogni probabilità anche Kostic, Rabiot e Kean. Perdite che però consentiranno alla Juve di alleggerire notevolmente il monte ingaggi, aprendosi la strada verso un acquisto importante come potrebbe essere quello di Fabian, che già in passato era finito nelle grazie della Vecchia Signora.