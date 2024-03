Gioco a tre alla Lebron James: “Raspadori alla Juventus”

Raspadori di nuovo un sogno bianconero? Ecco, di seguito, cosa potrebbe succedere nella storia dell’attaccante italiano.

Nuove prospettive si delineano nel calcio italiano con possibili movimenti sul mercato estivo che coinvolgono due talenti del panorama nazionale: Giacomo Raspadori e Nicolò Zaniolo.

Secondo quanto riportato da Michele Fratini a ‘TVPLAY’, potrebbe esserci un’interessante catena di trasferimenti che coinvolge la Juventus, il Napoli e la possibile destinazione di Zaniolo. Secondo Fratini, una possibile destinazione per Zaniolo potrebbe essere il Napoli, soprattutto se Giacomo Raspadori dovesse trasferirsi alla Juventus. Raspadori, attaccante azzurro, è stato oggetto di interesse da parte della Juventus, e il suo possibile arrivo alla Vecchia Signora potrebbe aprire la strada per Zaniolo verso il Napoli.

Zaniolo al Napoli apre la possibilità di Raspadori alla Juventus

Il Napoli sarebbe una piazza importante per Zaniolo, offrendogli l’opportunità di giocare un ruolo di rilievo in una squadra di alto livello. Secondo Fratini, Zaniolo sarebbe felice di approdare al Napoli e di affrontare questa nuova sfida nella sua carriera. Resta da vedere se queste ipotesi si concretizzeranno nel mercato estivo e se Zaniolo sarà effettivamente destinato a indossare la maglia del Napoli. Tuttavia, queste possibili mosse potrebbero portare a interessanti cambiamenti nel panorama calcistico italiano, con la Juventus che potrebbe muoversi per un obiettivo già prefissato tempo addietro, e il Napoli che potrebbe guadagnare un nuovo talento per rinforzare la propria rosa.

Di seguito, quello detto, proprio, da Fratin a ‘TVPLAY’: “Dubito fortemente che Zaniolo possa andare alla Lazio. Credo possa andare al Napoli – le sue dichiarazioni – se Raspadori dovesse andare alla Juventus. Un giocatore importante per una piazza importante e penso che lui sarebbe felice di andare lì”.