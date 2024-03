Un vecchio volto già da più tempo voluto dalla dirigenza, ecco, di seguito, quale potrebbe essere il ‘nuovo’ obiettivo dei bianconeri.

Un nome familiare potrebbe tornare sotto i riflettori della Juventus nell’ambito del mercato estivo, offrendo una soluzione per potenziare il reparto centrale del campo bianconero. Si tratta di Sofyan Amrabat, il cui futuro sembra ora in bilico dopo una breve parentesi al Manchester United.

Nell’ultimo giorno di mercato, Amrabat aveva lasciato la Fiorentina per unirsi al Manchester United in prestito oneroso, con un costo di circa 10 milioni di euro, e con un’opzione di riscatto. Tuttavia, dopo appena 634 minuti giocati con i Red Devils, sembra che l’opzione di riscatto non verrà utilizzata, aprendo la strada a un possibile ritorno del giocatore in Italia.

Amrabat non viene riscattato: possibile ritorno in Serie A

Con il contratto che scade nel 2025 e con poche possibilità di rinnovo da parte della Fiorentina, Amrabat potrebbe presto essere sul mercato in cerca di una nuova squadra. È su questa situazione che il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, potrebbe cercare di intervenire durante il mercato estivo. La Juventus potrebbe considerare l’inserimento di Amrabat nella propria squadra come una soluzione per rafforzare il centrocampo, aggiungendo un giocatore versatile e di esperienza alla rosa. Il ritorno del giocatore in Serie A potrebbe essere visto come un’opportunità per lui di dimostrare il suo valore e per la Juventus di colmare eventuali lacune nel reparto centrale del campo.

Resta da vedere se la Juventus sarà in grado di concretizzare questo interesse e convincere Amrabat a unirsi alla squadra bianconera. Il mercato estivo si prospetta quindi come un momento cruciale per entrambe le parti, con la Juventus che potrebbe cercare di capitalizzare sulle incertezze del futuro del giocatore per garantirsi un rinforzo di qualità nel proprio centrocampo.