Juventus-Genoa, li hanno mandati via: “Sono due piaghe”

Juventus-Genoa, adesso i tifosi sembrano avere le idee chiare. Tutto quello che sta succedendo nel primo tempo della gara.r

Nel primo tempo della partita tra la Juventus e il Genoa, i tifosi bianconeri hanno utilizzato la piattaforma ‘X’ per esprimere la propria delusione nei confronti di alcuni giocatori che non hanno brillato sul campo.

Kostic, Miretti e Locatelli in tre non fanno un giocatore normale. — The King Ferrero 👑 (@accountparodia) March 17, 2024

una squadra che ha come titolari miretti locatelli e kostic è una squadra finita — noah (@finoallafine001) March 17, 2024

Locatelli ha toccato un pallone in questo primo tempo? ed è titolare inamovibile #JuveGenoa — Knees2faces (@sini434) March 17, 2024

Miretti e Locatelli sono due piaghe — M P (@savethepisqua) March 17, 2024

Tra i giocatori che hanno attirato le critiche dei tifosi si trovano Kostic, Miretti e Locatelli, il cui rendimento durante la partita non è stato all’altezza delle aspettative. I tifosi, attraverso la piattaforma ‘X’, hanno manifestato la loro frustrazione per le prestazioni deludenti di questi giocatori, sottolineando la necessità di un miglioramento immediato per garantire una vittoria nella partita in corso. Kostic, Miretti e Locatelli, nomi che suscitano grandi aspettative tra i sostenitori della Juventus, sembrano non essere riusciti a rispondere alle attese durante il primo tempo della partita contro il Genoa.