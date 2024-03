Resa dei conti Juventus-Allegri: “Sfiduciato dalla squadra”

Il cammino di Allegri sulla panchina della Juventus sembra ormai agli sgoccioli: ecco cosa sta succedendo

Il futuro di Massimiliano Allegri da diversi mesi è tornato ad essere messo in discussione, sia dai tifosi che dalla società.

Dopo una prima parte di stagione sorprendente, condotto da seconda in classifica, la Juventus è crollata clamorosamente nel nuovo anno. Basti pensare che nelle ultime 8 partite è arrivata appena una vittoria, contro il Frosinone quasi allo scadere del recupero, e ben 3 sconfitte contro Inter, Udinese e Napoli. Senza dimenticare i pareggi contro squadre decisamente abbordabili come Empoli e Genoa in casa. Forse solo quello contro l’Atalanta può essere più accettabile, anche per la prestazione messa in campo dai bianconeri. Quella Juve solida difensivamente e cinica sotto porta è completamente sparita e sono riapparsi i fantasmi delle passate stagioni che hanno riportato il malumore in tutto l’ambiente.

Juventus, Allegri ha perso il feeling con la squadra

Da inizio febbraio la squadra di Allegri non è più riuscita a tenere il passo dell’Inter, sprofondando addirittura al terzo posto.

Ne ha approfittato l’Inter che ha preso il volo verso lo scudetto, ma anche il Milan che si è preso la seconda posizione, staccando la Vecchia Signora di 3 punti. Dopo l’ultimo pareggio contro il Genoa, in casa Juve sta tenendo banco il futuro di Allegri. Come riportato da La Repubblica, la lite tra il tecnico livornese e l’opinionista di Sky Sport Teotino, avvenuto nel post-partita di domenica, sarebbe indicativo del momento di totale difficoltà che sta attraversando l’allenatore. Il feeling con la squadra sembra essere venuto meno e di questo potrebbe risponderne proprio l’allenatore. Sembra remota la possibilità che possa essere esonerato in questo finale di stagione; di conseguenza la resa dei conti arriverà a fine campionato. Di certo arrivare secondi o terzi non avrà la stessa valenza nelle valutazioni della società.