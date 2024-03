Cambiaso via dalla Juventus: l’offerta indecente che fa saltare il banco

Cambiaso via dalla Juventus? L’offerta importante fa drizzare le orecchie della dirigenza, ecco cosa potrebbe succedere: i dettagli.

La stagione della Juventus ha preso una piega difficile da decifrare, con una striscia negativa nelle ultime otto partite che sembra condurre più verso la retrocessione che verso i vertici della classifica. Nonostante i buoni risultati ottenuti fino a gennaio, che mantengono viva la speranza di un posto in Champions League, almeno dal punto di vista economico, il morale dei tifosi è a un livello critico.

Tuttavia, in mezzo a questa tempesta c’è un faro di speranza: Andrea Cambiaso. Il giovane giocatore, al suo primo anno con la Juventus, ha dimostrato continuità di rendimento e di impiego, emergendo come uno dei migliori della stagione. Con 26 partite giocate in Serie A, di cui il 69% da titolare, Cambiaso ha segnato due gol e fornito tre assist, diventando un punto fermo per la squadra bianconera. Il talento di Cambiaso non è sfuggito nemmeno ai grandi club europei, con il Real Madrid che lo segue da vicino e il primo estimatore si chiama Carlo Ancelotti, che ne apprezza le qualità.

Cambiaso piace al Real: offerta da 40 milioni

La gestione della Juventus del cartellino di Cambiaso è stata impeccabile: acquistato dal Genoa nell’estate del 2022 per 13 milioni di euro e poi girato in prestito al Bologna, ha finalmente trovato casa alla Continassa nel 2023. Con la sua versatilità tattica e le sue prestazioni in crescita, il suo valore di mercato è aumentato considerevolmente, stimato ora intorno ai 30 milioni di euro, ma la Juventus sarebbe disposta a trattare solo per un’offerta fuori mercato, al di sopra dei 40 milioni.

Il suo eccezionale rendimento non è passato inosservato agli occhi del CT della Nazionale, Luciano Spalletti, che ha nuovamente convocato Cambiaso per le prossime sfide amichevoli contro Venezuela ed Ecuador negli Stati Uniti. In definitiva, Cambiaso è diventato un punto di riferimento per la Juventus in una stagione tormentata, e il suo futuro potrebbe essere cruciale per il destino del club ma anche per le casse, nel caso in cui, appunto, un club come il Real dovesse fare un’offerta importante. Rimaniamo, quindi, in attesa di scoprire cosa succederà nel destino del giovane italiano.