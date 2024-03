Confronto Allegri-Giuntoli: la Juve ha scelto il suo prossimo allenatore

Confronto diretto Allegri-Giuntoli, la squadra bianconera, adesso, avrebbe già scelto il prossimo tecnico in base ai requisiti.

Sembra che Max Allegri abbia un futuro promettente alla Juventus, almeno secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’.

La sua permanenza in sella sembra legata alla qualificazione della squadra per la Champions League, un obiettivo cruciale per il club. La notizia suggerisce anche un sostegno significativo da parte della dirigenza juventina nei confronti di Allegri.

Allegri rimane se la Juve si qualifica in Champions

Inoltre, sembra che ci sia stato un confronto con Cristiano Giuntoli sul futuro. Il direttore sportivo dellla Juventus avrebbe già scelto, quindi, il piano ideale per la Juve del futuro. Per l’appunto con Allegri ma ci dovrà essere necessariamente la qualificazione in Champions League per la stagione 2024-2025.

In sintesi, la notizia sembra indicare che Allegri è in una posizione favorevole alla Juventus e che il club si sta preparando per un futuro sotto la sua guida, soprattutto se la squadra riesce a qualificarsi per quell’obiettivo minimo citato poc’anzi. La UEFA Champions League rappresenta non solo un palcoscenico prestigioso per il calcio europeo, ma anche una fonte significativa di entrate e prestigio per i club partecipanti. La mancata qualificazione potrebbe avere conseguenze finanziarie e di reputazione per la Juventus, oltre a influenzare il calciomercato estivo e il progetto sportivo a lungo termine. Gli appassionati e gli addetti ai lavori seguiranno da vicino lo sviluppo della situazione mentre la stagione si avvicina alla sua conclusione con la speranza che la Juventus riesca a raggiungere l’obiettivo prefissato.