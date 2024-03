Juventus, ufficiale il calendario dalla 31a alla 33a giornata: rush decisivo

Il calendario ufficiale della Juventus dalla 31a alla 33a giornata: l’annuncio della Lega, ecco quando si giocherà il derby della Mole

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario dalla 31a alla 33a giornata, dove spicca il derby della Capitale tra Roma e Lazio del 6 aprile alle 18 e quello di Milano tra Milan e Inter il 22 aprile alle 20:45.

La Juventus tornerà in campo dopo la sosta nella prima delle tre sfide ravvicinate contro la Lazio. Quella di campionato è stata fissata per sabato 30 marzo alle ore 18:00 all’Olimpico. Tre giorni dopo le due squadre si riaffronteranno nell’andata della semifinale di Coppa Italia. La Juventus poi avrà un altro big match in campionato, quello contro la Fiorentina, fissato per domenica 7 aprile alle ore 18 all’Allianz Stadium. Nella 32a giornata la squadra di Allegri, invece, sarà impegnata nel derby della Mole contro il Torino; la gara è in programma mercoledì 13 aprile alle ore 18 all’Olimpico Grande Torino. Nella 33a giornata, invece, i bianconeri affronteranno il Cagliari di Ranieri, nell’anticipi di venerdì 19 aprile alle 20:45 all’Unipol Domus.

Quattro sfide cruciali per il destino dei bianconeri che dovranno quantomeno consolidare il terzo posto, sperando anche in un passo falso del Milan per riprendersi la seconda posizione. La Juventus avrà diversi scontri diretti, Lazio e Fiorentina su tutti, ma anche la gara contro il Cagliari potrebbe rivelarsi insidiosa, vista la necessità dei sardi di centrare la salvezza. Senza contare che in mezzo ci sarà il derby della Mole contro il Toro di Juric.

Calendario Juventus: dalla 30a alla 33a di Serie A

Ecco tutti gli impegni della Juventus in campionato dalla 30a alla 33a giornata di Serie A. In ordine Lazio, Fiorentina, Torino e Cagliari saranno le avversarie della Vecchia Signora, senza contare il doppio confronto in Coppa Italia con i biancocelesti del nuovo allenatore Igor Tudor.

30a giornata. Lazio-Juventus: sabato 30 marzo, ore 18.00

31a giornata. Juventus-Fiorentina: domenica 7 aprile, ore 20.45

32a giornata. Torino-Juventus: 13 aprile 18.00

33a giornata. Cagliari-Juventus: venerdì 19 aprile, ore 20.45