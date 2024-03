Dal Napoli alla Juve, così arriva il nuovo fenomeno in mediana: parla l’agente

Parla direttamente l’agente, il giocatore potrebbe arrivare in Serie A: tutti i dettagli della situazione del centrocampista.

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di ‘Radio Marte’, Carlo Nicolini, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha fornito interessanti dettagli riguardo al talentuoso centrocampista Georgyi Sudakov e le voci che circolano sul suo possibile trasferimento al Napoli.

Le dichiarazioni di Nicolini seguono da vicino le recenti affermazioni dell’amministratore delegato del club, che aveva sottolineato l’esistenza di un’offerta iniziale da parte del Napoli, poi declinata.

Sudakov può arrivare in Serie A: parla l’agente

Nicolini ha confermato l’interesse del Napoli per Sudakov, ma ha sottolineato che gli azzurri non sono gli unici club interessati al giovane talento ucraino. “Sudakov? Ho letto le sue dichiarazioni che riportano quello che l’ad del club aveva detto, cioè di un’offerta del Napoli poi rifiutata. Gli azzurri sono interessati, senza dubbio, ma non sono i soli: tante squadre lo seguono, soprattutto le inglesi, ma al momento non ci sono state offerte.”

Il direttore sportivo ha poi esaminato le qualità di Sudakov, evidenziando la sua versatilità nel centrocampo. “Georgyi può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo, non è un incontrista ma può farlo con un centrocampo tecnico. Il gioco dello Shakhtar esalta le sue caratteristiche: ovviamente vuole scegliere una squadra che possa mettere in risalto le sue qualità.” Queste parole gettano ulteriore luce su una possibile trattativa che coinvolge il giovane centrocampista, indicando che il suo trasferimento potrebbe attirare l’attenzione di diverse squadre europee, con il Napoli tra i principali contendenti. La Juventus, sempre attenta a cogliere opportunità sul mercato per rinforzare la propria rosa, sembra ora inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni di Sudakov. Il club bianconero, noto per la sua tradizione di valorizzare giovani talenti e per la sua ricerca continua di giocatori di qualità, avrebbe messo gli occhi sul centrocampista ucraino come potenziale aggiunta per il futuro.