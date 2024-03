Conte e il ritorno in Serie A: risposta definitiva, c’è la Juve

Calciomercato Juventus, Antonio Conte ritorna in Serie A. Il grande sogno del bis a Torino, ecco la risposta.

Il destino di Antonio Conte nel panorama calcistico italiano rimane al centro dell’attenzione, con speculazioni sempre più frequenti che lo accostano a possibili ritorni in Serie A. Tuttavia, mentre il suo futuro continua a essere oggetto di discussione, il tecnico sembra aver già escluso una possibile destinazione: il Napoli.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Conte avrebbe respinto l’idea di allenare il Napoli. Nonostante l’interesse del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, Conte avrebbe preferito continuare a esplorare altre opzioni.

Conte, c’è il no al Napoli: ritorno alla Juventus?

Una di queste opzioni potrebbe essere rappresentata dalla Juventus, club con cui Conte ha già vissuto una proficua esperienza in passato. Il ritorno di Conte alla Juventus sembra essere un’ipotesi plausibile, soprattutto in caso di addio di Massimiliano Allegri al termine della stagione in corso.

Tuttavia, anche riguardo alla possibilità di un ritorno alla Juventus, Conte non ha ancora dato conferme definitive. Il tecnico sembra mantenere una certa cautela e non escludere altre opportunità che potrebbero presentarsi. Il punto cruciale sembra essere l’eventuale separazione tra la Juventus e Allegri, che potrebbe aprire le porte a un possibile ritorno di Conte sulla panchina bianconera. Tuttavia, al momento, la situazione resta in bilico e l’allenatore preferisce mantenere tutte le opzioni aperte. Il futuro di Antonio Conte continua dunque ad essere oggetto di speculazione e di interesse da parte dei principali club italiani. Resta da vedere se il tecnico opterà per un ritorno alla Juventus, un’altra destinazione in Serie A o se deciderà di guardare all’estero per la prossima tappa della sua carriera allenatoriale.