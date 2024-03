Lautaro Martinez nella testa: comunicazione Juventus, pronto un contratto choc

Adesso c’è l’ipotesi del contratto importante, ecco, di seguito, quale potrebbe essere il futuro del top player: i dettagli.

La Juventus è determinata a mantenere Dusan Vlahovic nel proprio roster per il futuro prossimo e sta cercando di convincerlo a prolungare il suo contratto fino al 2028 offrendogli un ingaggio annuale di 8 milioni di euro.

Tuttavia, sembra che il giovane attaccante serbo ambisca a un trattamento economico più ricco, richiedendo almeno 10 milioni di euro all’anno, allineandosi così agli emolumenti di altri attaccanti di spicco come Lautaro Martinez.

Vlahovic come Lautaro: 10 milioni a stagione ma c’è anche il fantasma della cessione

Nel corso dell’ultimo mese e mezzo, l’agente di Vlahovic è stato impegnato in due incontri a Torino con i rappresentanti della Juventus, Giuntoli e Manna, al fine di discutere le condizioni del rinnovo contrattuale. Tuttavia, al momento non sembra essere stato raggiunto un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Se le trattative non dovessero portare a un’intesa, si aprirebbe la possibilità che il talentuoso attaccante finisca sul mercato. Tuttavia, anche in questo caso, la Juventus si troverebbe di fronte a un ostacolo significativo, poiché trovare un club disposto a sborsare una cifra superiore ai 50 milioni di euro per il suo cartellino potrebbe rivelarsi un’impresa ardua.

Nonostante le difficoltà nelle trattative contrattuali, la Juventus è consapevole dell’importanza di Vlahovic per il proprio progetto sportivo e farà ogni sforzo per garantirne la permanenza. Resta da vedere se le parti riusciranno a trovare un compromesso che soddisfi le aspettative dell’attaccante e le possibilità finanziarie del club bianconero. Restate sintonizzati per ulteriori sviluppi su questa vicenda che appassiona i tifosi juventini. Sicuramente Dusan è un giocatore importante per questa Juventus, sia nel presente ma soprattutto nel futuro. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito alla questione.