Ansia Juventus, Rabiot all’Arsenal: non ha avuto alcun problema a ribadirlo

Arriva il chiarimento in merito alla situazione di Adrien Rabiot, ancora in bilico tra il rinnovo con la Juventus e l’addio a giugno

La questione rinnovi in casa Juventus continua ad essere un tema caldo e all’ordine del giorno, con tante situazioni ancora da definire.

Sotto osservazione la situazione di Federico Chiesa, in scadenza a giugno 2025. Il figlio d’arte chiede un aumento di stipendio e al momento le possibilità della Juventus non incontrano le richieste del giocatore. Anche Wojciech Szczesny è in scadenza nel 2025 e la Juve dovrà valutare velocemente il da farsi. Già con le valige pronte Alex Sandro, così come De Sciglio. Rinnovo, invece, per Daniele Rugani che resterà anche con un ingaggio inferiore al passato. Dubbi, invece, su Filip Kostic che dovrebbe lasciare Torino a fine stagione.

Una delle priorità per la società, però, è il rinnovo di Adrien Rabiot, in scadenza a giugno 2024. La sua permanenza è a forte rischio, così come la possibilità di perderlo a parametro zero, qualora non dovesse arrivare un accordo in questi ultimi mesi che ci separano dall’inizio del calciomercato estivo.

Juventus, Fabrizio Romano: “Nessuna offerta dall’Arsenal per Rabiot”

Il noto sito di calciomercato britannico Caughtoffside ha situazione legata a Rabiot e ai possibili scenari di mercato che lo riguardano.

Come riportato dallo stesso Fabrizio Romano sul sito britannico, attualmente Rabiot non avrebbe ricevuto ancora alcuna proposto né dall’Arsenal né da altri club di Premier League. Pur essendo noto che molti top club inglesi lo stiano monitorando con attenzione. La Juventus vuole lottare per far sì che il francese rimanga anche l’anno prossimo a Torino, magari con un adeguamento di contratto e con un prolungamento che vada oltre un anno. Toccherà a Rabiot e al suo agente, nonché la mamma Veronique, fare tutte le valutazioni del caso.

Al momento non ci sono offerte concrete sul piatto, ma è pur vero che l’ex Paris Saint-Germain accetterebbe volentieri di approdare in Premier e di provare il fascino del campionato inglese. Romano ha aggiunto: “Vedremo se i club si muoveranno, ora è troppo presto per parlare dell’Arsenal o di altre destinazioni”.