Juventus, Matias Soulé in Premier League: svelato il nuovo club

Il destino di Matias Soulé potrebbe essere presto svelato: un club di Premier League è pronto a strapparlo alla Juventus

La Juventus è consapevole che in estate arriveranno tante richieste per il gioiello Matias Soulé e che sarà difficile rifiutare determinate cifre.

Uno dei club più attivi sul mercato in proiezione dell’estate è l’Arsenal di Mikel Arteta che sarebbe alla ricerca di un vice Bukayo Saka. Uno dei profili attenzionati dai Gunners per dare un’alternativa al gioiello inglese, come sottolineato da footballtransfer.com, è proprio Matias Soulé, trequartista della Juventus, attualmente in prestito al Frosinone. L’argentino di Mar del Plata sta vivendo la stagione della consacrazione in Italia, dopo una prima stagione di adattamento che aveva visto il suo passaggio dalla Juve Next Gen alla prima squadra. Quest’anno sta trovando continuità di prestazioni e i risultati si stanno vedendo: 10 gol e 2 assist in campionato, già doppia cifra alla prima vera annata da protagonista in Serie A, se pur con una neopromossa. Il classe 2003 già a gennaio ha attirato l’attenzione di alcuni club di Premier come Newcastle e Aston Villa, ma anche della Saudi Pro League.

Juventus, l’Arsenal pensa a Soulé come vice Saka

Soulé ha rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita, decidendo di continuare a crescere in Europa. Non ha, però, nascosto il sogno di giocare in Premier League.

“A gennaio ho avuto offerte dall’Arabia Saudita, ma ora non ho nulla di concreto. Se mi date la possibilità di scegliere un campionato, sceglierei la Premier League: è uno dei migliori campionati al mondo, sarebbe un sogno poter giocare lì”, ha detto a DSports. Allo stesso tempo Soulé non disdegnerebbe neppure una nuova chance alla Juventus, per essere questa volta protagonista a tutto tondo: “Mi piacerebbe anche avere una possibilità alla Juventus“, ha dichiarato durante l’intervista. Per l’Arsenal quello di Soulé potrebbe essere un investimento azzardato, essendo alla sua prima vera stagione importante e per di più in un club che punta alla salvezza.

Forse un anno in più in Italia potrebbe confermare quanto di buono l’argentino ha mostrato fino ad ora. Allo stesso tempo i Gunners potrebbero giocare d’anticipo e presentare un’offerta alla Juventus già in estate, così da anticipare la concorrenza per un giocatore che sembra destinato a grandi cose.