Conte ha scelto la Juventus: il due di picche riscrive il ritorno

Conte bis, ecco cosa sta succedendo. Tutti i dettagli sul possibile ritorno dell’ex capitano e allenatore bianconero.

Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Radio Crc’, Carlo Laudisa, giornalista de la ‘Gazzetta dello Sport’, ha discusso degli ultimi sviluppi nel mondo del calcio italiano, soffermandosi in particolare sul futuro dell’allenatore Antonio Conte.

Laudisa ha dichiarato che Conte sta esplorando diverse opzioni per la prossima stagione, manifestando un chiaro interesse nel ritorno alla Juventus. Tuttavia, il giornalista ha sottolineato che ci sono ostacoli significativi che potrebbero rendere tale ritorno un’impresa ardua, se non impossibile.

Conte bis voluto ma impraticabile? Ecco cosa succederà

“Conte si sta guardando intorno per la prossima stagione. La sua aspirazione è quella di tornare alla Juventus, ma questo non sarà possibile“, ha affermato Laudisa durante l’intervista. L’interesse di Conte per la Juventus non è certo una novità nel panorama calcistico italiano. L’allenatore, dopo aver trascorso un periodo di successo alla guida della squadra torinese, ha lasciato il club nel 2014. Da allora, ha avuto esperienze in Premier League con il Chelsea e in Serie A con l’Inter, dove ha ottenuto importanti risultati, tra cui la vittoria del campionato italiano.

Tuttavia, nonostante il desiderio di tornare alla Juventus, Laudisa suggerisce che vi siano difficoltà concrete che potrebbero precludere tale opzione. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici durante l’intervista, è possibile ipotizzare che fattori come la situazione contrattuale di Conte, le dinamiche interne alla Juventus e le prospettive future della squadra possano essere tra i motivi che rendono complessa la realizzazione di questo ritorno. In conclusione, le parole di Carlo Laudisa gettano luce su una possibile mossa di Conte nel calcio italiano, ma allo stesso tempo mettono in evidenza le sfide e le incertezze che potrebbero accompagnare tale decisione. Resta da vedere come evolveranno gli eventi e quale sarà il futuro dell’allenatore e della Juventus.