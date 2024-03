Doppietta Juventus, addio Locatelli: vola subito dal grande ex

Il primo obiettivo della Juventus per la prossima stagione, lo abbiamo capito e scritto da un pezzo, porta a Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta che Giuntoli ha messo nel mirino e che ha deciso di prendere a tutti i costi.

Le richieste della Dea, come sappiamo, sono importanti: almeno 60 milioni di euro per il cartellino del giocatore olandese. Ed è per questo che i bianconeri pensano di inserire nell’operazione Huijsen , il difensore che adesso è in prestito alla Roma e che tornerà alla base alla fine dell’anno. Ma non per restarci. Ormai quella che sarà la mossa del direttore tecnico dei bianconeri è chiara. Comunque, stando alle informazioni della Gazzetta dello Sport, non solo Koop c’è nel mirino. Ma un tentativo i piemontesi lo potrebbero fare almeno per un altro centrocampista.