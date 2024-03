Una sirena per Milik: la foto perfetta manda il web in delirio

Milik, il look sfoggiato dalla sua bella Agata ha seminato il panico sui social network: che bomba Agata, fan in delirio.

Insieme non sono semplicemente belli. Sono bellissimi. Ed è ovvio che sia così, visto e considerato che lei brilla di luce proprio e che chiunque stia al suo fianco non può che godere dei benefici derivanti da questo privilegio.

Ecco spiegato, quindi, perché Arek Milik e Agata Sieramska insieme facciano, è proprio il caso di dirlo, scintille. Ed è sempre per questo stesso motivo che lei, la dea dai capelli biondi e i muscoli scolpiti, è una delle wag più apprezzate del panorama della Serie A. I follower sono pazzi di lei e sono tantissimi i tifosi di Arek che hanno ben pensato di seguire anche la bella Agata, sui social network. Anche perché il suo non è un profilo qualunque: è molto utile, bensì, vedere i contenuti che pubblica quotidianamente sulle principali piattaforme social.

La Sieramska è non solo una modella di fama internazionale, ma anche un’esperta di fitness. Si allena tutti i giorni con grande intensità ed è sempre pronta a promuovere, sui suoi canali ufficiali, lo stile di vita sano e attivo che l’ha portata ad essere così semplicemente pazzesca.

Che bomba lady Milik: boom di like per l’outfit stellare

Dà consigli in fatto di dieta e di fitness e, diciamoci la verità, tutti vorremmo avere al nostro fianco una persona che ci motivi proprio come fa lei con i suoi numerosissimi follower. Soprattutto perché, questo è innegabile, sa usare metodi molto convincenti, la sensualissima lady Milik.

Qualche ora fa, ad esempio, ha postato su Instagram un mini carosello di foto in cui indossa un look assolutamente impeccabile. Sembra una sirena, dal momento che la parte superiore del suo outfit altro non è che un bra di paillettes che mette in risalto il suo straordinario décolleté.

Lo ha abbinato ad una giacca oversize, lasciata rigorosamente aperta per mostrare tutto il suo splendore, e ad un paio di pantaloni larghi sul fondo, per equilibrare le proporzioni dell’outfit. Una vera e propria bomba insomma che, manco a dirlo, ha mandato in delirio il popolo di Instagram.