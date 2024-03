Big KO, nuovo colpo di scena: salta Lazio-Juventus

Lazio-Juventus, un big a rischio per la sfida di Roma: tutti i dettagli della situazione.

La Lazio si prepara ad affrontare la Juventus con un’incognita importante nella formazione, poiché il difensore titolare Manuele Lazzari è stato costretto a ritirarsi anticipatamente durante l’allenamento a causa di un dolore al polpaccio. Questa situazione presenta un dilemma per il tecnico Tudor, che dovrà valutare attentamente le condizioni del giocatore per capire se potrà recuperare in tempo per la prossima partita.

Attualmente, le opzioni principali sembrano ruotare attorno a Marusic e Felipe Anderson. Marusic è stato testato anche come difensore durante l’allenamento, mentre Anderson è stato schierato sulla sinistra e si è poi spostato sul lato opposto a causa del problema muscolare di Lazzari.

Cambia la formazione per Lazio-Juventus

Nel frattempo, l’infermeria vede il ritorno di Patric dopo un’assenza di un mese e mezzo, mentre Rovella e Pellegrini hanno svolto un lavoro differenziato e il terzino sarebbe comunque stato squalificato. Le probabili scelte difensive sembrano essere Gila, Romagnoli e Casale, mentre a centrocampo Matéo Guendouzi potrebbe essere affiancato da Danilo Cataldi, Matías Vecino o Daichi Kamada.

Per il ruolo di trequartista, sono molte le opzioni in campo, con Luis Alberto e Zaccagni che sembrano avere un leggero vantaggio per supportare la punta centrale. Ciro Immobile è il principale candidato per il ruolo di punta, ma condivide il ballottaggio con Valentino Castellanos. Ancora una volta, la scelta finale è tutt’altro che scontata e rimane aperta alle decisioni dell’allenatore. La Lazio si trova quindi di fronte a una serie di decisioni cruciali riguardanti la formazione, con il tecnico Tudor che dovrà fare affidamento su soluzioni alternative per colmare la mancanza del suo difensore titolare. Resta da vedere quali scelte verranno fatte e come influenzeranno il risultato finale della partita contro la Juventus di Allegri.