Juventus, Allegri ‘scompare’: esplode un nuovo caso

Juventus, Allegri e la conferenza stampa non arrivano: ecco cosa sta succedendo sul portale bianconero: i dettagli.

La conferenza stampa prevista stamattina anche in live streaming dalla ‘Juventus TV’ sta avendo non pochi problemi. Infatti già molti tifosi lamentano il fatto di non riuscire a vedere il collegamento in diretta e la conferenza, prevista inizialmente per le 11.00, adesso, è stata ritardata senza specificare il motivo.

Di conseguenza, il pre match con conferenza stamp di Lazio-Juventus, partita prevista per domani, sta già diventando un giallo. Cosa starà succedendo in cabina di regia? I tifosi si interrogano sulla pagina ‘X’ della società in attesa che il collegamento si ristabilisca. Rimaniamo in attesa di delucidazioni in merito.