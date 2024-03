Calciomercato, dalla Serie A alla Premier: scacco matto in difesa

Adesso tutti lo vogliono in Premier League, così potrebbe cambiare il futuro del difensore della Serie A.

Il giovane difensore Koni De Winter (21) sta attirando l’attenzione di diversi club di Premier League. Tra i club che stanno monitorando da vicino il talento belga ci sono Brighton, Everton, Leeds, Leicester, Liverpool, West Ham e Wolverhampton.

De Winter si è trasferito al Genoa la scorsa estate con un obbligo condizionato, che scatterà alla sua 23ª presenza stagionale, con almeno 45 minuti disputati in ogni partita, e con il raggiungimento della salvezza da parte del Genoa, obiettivo ormai sempre più vicino e imminente per la squadra ligure.

De Winter conteso in Premier: futuro inglese

Le voci sul futuro del giovane difensore sono state confermate anche dal suo agente Fabrizio Lioi, che ha parlato delle prospettive di De Winter in un’intervista a ‘Tuttojuve’ lo scorso 15 marzo. Tuttavia, ciò che emerge oggi è che la Juventus ha diritto a una percentuale di rivendita, la quale dovrebbe garantirle un incasso di 8 milioni di euro più bonus, senza superare il 20% dell’intera cifra di una futura cessione.

Questa notizia pone la Juventus in una posizione interessante, poiché potrebbe ottenere benefici finanziari dalla vendita di De Winter, qualora si concretizzasse il suo trasferimento in Premier League. Questo potrebbe essere un ulteriore incentivo per i club inglesi interessati a intensificare i propri sforzi per assicurarsi il talentuoso difensore belga. Il futuro di De Winter si prospetta dunque molto interessante, con molte possibilità che si aprono davanti a lui in Premier League e con la Juventus che potrebbe beneficiare economicamente da questa situazione. Resta da vedere quale sarà il prossimo passo nella carriera del promettente difensore belga e quale club avrà la fortuna di assicurarsene i servigi.