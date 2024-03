Blitz dell’Inter, la Juventus completa il pokerissimo: nasce il nuovo reparto

L’Inter sfida la Juventus nella corsa al difensore: corsa a 5 sul mercato, c’è anche l’occhio vigile della Premier League

Il calciomercato estivo è sempre più vicino, se pur il suo inizio coinciderà, in parte, con l’Europeo in Germania che potrebbe dare molti spunti in questo senso.

Il valore di alcuni calciatori potrebbe aumentare dopo Euro2024, così come diminuire in caso di prestazioni deludenti durante il torneo. La Juventus ha tante situazioni in ballo, sia in uscita che in entrata. Nell’ordine delle priorità c’è la questione rinnovi, Adrien Rabiot su tutti, ma anche la questione allenatore. Naturalmente la dirigenza sta lavorando anche per rinforzare la rosa, in vista di una stagione molto impegnativa che terminerà col Mondiale per club. La Vecchia Signora dovrà allungare la propria rosa soprattutto a livello numerico. In difesa Giuntoli sta monitorando tanti profili, da Mario Hermoso a Riccardo Calafiori ma anche un big del campionato spagnolo.

Juventus, occhi su Le Normand: c’è anche l’Inter e la Premier

Uno dei difensori con maggiore appeal sul mercato è Robin Le Normand, classe ’96 spagnolo di origini francesi, leader della Real Sociedad.

Già dalla scorsa estate il suo nome è nel radar della Juventus ma anche di altri club italiani e non solo. Anche l’Inter, infatti, ha sondato il terreno per il nazionale spagnolo, avendo avuto anche possibilità di osservarlo da vicino nella doppia sfida disputata nel girone di Champions proprio contro il club di San Sebastian. Come sottolineato dal sito spagnolo fichajes.net, anche due club di Premier League sarebbero sulle tracce di Le Normand: si tratta di Arsenal e Aston Villa.

A queste squadre si aggiunge l’Atletico Madrid del Cholo Simeone che in estate saluterà Mario Hermoso ed è alla ricerca di un nuovo profilo da inserire per sostituirlo. La Real Sociedad, forte del contratto che lega Le Normand fino al 2026, parte da una richiesta di circa 40 milioni di euro che potrebbe frenare molti club. Inter e Juventus, ad esempio, potrebbero non essere in grado di sostenere tale cifra.