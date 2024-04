Simeone ha detto sì, lascia subito la Juve: incasso da oltre 40 milioni

Il Cholo Simeone è pronto ad accogliere un big della Juventus: operazione da oltre 40 milioni di euro

La vittoria della Juventus in Coppa Italia contro la Lazio ha ridato fiducia alla squadra e riportato entusiasmo nell’ambiente.

I protagonisti sono stati Federico Chiesa e Dusan Vlahovic che hanno determinato il risultato con due gol ravvicinati nel secondo tempo. Prestazione importante anche da parte di Andrea Cambiaso che nel primo tempo si è conquistato un rigore poi discutibilmente tolto dall’arbitro Massa. Nella ripresa invece ha confezionato un assist meraviglioso per il gol di Chiesa, con un passaggio forte e preciso che ha tagliato in due la Lazio. Cambiaso ha dimostrato di non essere solo un giocatore di corsa e quantità ma di avere anche qualità tecniche importanti. Il classe 2000 è diventato in pochi mesi un punto fermo della Juventus e già nel giro della nazionale di Luciano Spalletti. Su di lui è già forte l’interesse di alcuni club tra cui anche il Real Madrid ma non solo.

Juventus, l’Atletico Madrid irrompe per Cambiaso: proposta da 40-50 milioni

Di recente è da registrare anche il sondaggio da parte dell’Atletico Madrid.Come riportato da todofichajes.com, l’Atletico Madrid starebbe preparando una proposta da 40-50 milioni di euro per Cambiaso.

Una cifra molto importante che conferma la crescita esponenziale di Cambiaso in questa stagione. Dopo gli anni al Genoa e al Bologna, Cambiaso è arrivato a Torino con maggiore consapevolezza e da subito si è imposto nell’undici titolare di Allegri che ha sfruttato la sua duttilità, impiegandolo non solo da esterno a tutta fascia, ma anche da interno di centrocampo. Fin ora ha collezionato 3 gol e 5 assist in stagione tra campionato e Coppa Italia e spesso si è rivelato il jolly vincente della squadra.

Il classe 2000 vuole recitare un ruolo da protagonista anche con l’Italia all’Europeo in Germania che inizierà tra qualche mese. La sua estate potrebbe rivelarsi molto piena, visto l’impegno con la nazionale e le tante voci di mercato che lo riguardano. Il Cholo Simeone sta spingendo per portarlo a Madrid e presto potrebbe essere accontentato.