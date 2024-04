Freno a mano Inter: colpo gobbo Juventus, completano il reparto

L’Inter frena e lascia via libera alla Juventus: Giuntoli ne approfitta e sceglie il rinforzo per completare il reparto

Quella tra Inter e Juventus è una rivalità che spesso si intreccia anche sul mercato, e non solo sul rettangolo verde.

Spesso in questi ultimi anni i due club si sono fatti la guerra per alcuni giocatori e continuano a farlo. L’ultimo caso è stato quello di Marcus Thuram, cercato a lungo dai bianconeri ma anche dal Milan e alla fine approdato all’Inter. Per non parlare della vicenda Lukaku che in estate ha visto in primo piano proprio Inter e Juve. Questa volta, invece, il club nerazzurro potrebbe lasciare campo libero alla Vecchia Signora nella corsa ad un big della difensa. Il giocatore in questione è Mario Hermoso, classe ’95 in scadenza con l’Atletico Madrid a giugno 2024. L’ex Espanyol ha già comunicato che non rinnoverà e l’assalto è partito.

L’Inter frena per Mario Hermoso e lascia campo libero alla Juventus

Secondo quanto riportato da CIN1908.it, ad oggi Mario Hermoso non è più una possibilità così concreta per la difesa dell’Inter.

In Italia sono più Milan e Juventus ad essere concretamente in corsa per il centrale spagnolo. Naturalmente non mancano le opzioni estere, tra cui il Barcellona e diversi club di Premier League, oltre all’ipotesi Arabia Saudita che resta sempre una minaccia per il club europei. L’Inter al momento non avrebbe mosso passi concreti per Hermoso, se pur sia noto l’interesse nei suoi confronti. D’altronde è un difensore di grande spessore che sarà free agent tra pochi mesi. Una di quelle occasioni di mercato che solitamente Marotta e Ausilio non si lasciano scappare. Nei piani del club nerazzurro, però, evidentemente la priorità al momento non è il difensore dell’Atletico Madrid, avversario della squadra di Inzaghi poche settimane fa negli ottavi di Champions League.