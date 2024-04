Accordo trovato, Juve fatta fuori: pagano la clausola da 60 milioni

Il club di Premier paga la clausola di 60 milioni e si assicura il centrocampista: addio Juventus

Manca sempre meno all’apertura del calciomercato estivo che vedrà la Juventus molto attiva sia in chiave uscite che in entrata.

Naturalmente in ballo c’è il destino di Allegri che dipenderà anche dal piazzamento finale in campionato ma che potrebbe prescindere dai risultati sportivi. Thiago Motta resta sempre in pole come erede del tecnico livornese (piace anche al Manchester United) ma non è l’unico nome nel radar di Giuntoli. La dirigenza bianconera, che a giugno saluterà Giovanni Manna direzione Napoli, sta lavorando su più fronti, con un focus particolare al centrocampo. Oltre ai già citati Teun Koopmeiners e Khephren Thuram, nella lista di Giuntoli c’è anche un centrocampista spagnolo che a giugno lascerà la Liga.

Juventus, niente Merino: l’Aston Villa paga la clausola di 60 milioni

Nei mesi scorsi la Juventus ha sondato il terreno anche per Mikel Merino, centrocampista della Real Sociedad.

Il classe ’96 spagnolo è in scadenza a giugno 2025 e potrebbe andar via a condizioni favorevoli per i bianconeri. Anche il Barcellona si era inserito nella corsa ma, secondo quanto riportato da todofichajes.com, la situazione sembra essersi arrestata. Il Barça ha problemi finanziari considerevoli e al momento le priorità del club sono altre. Il Barcellona dovrà individuare un nuovo allenatore per sostituire Xavi, che come noto, a fine stagione lascerà la guida dei blaugrana. Il mercato del club catalano passerà anche dalla scelta del nuovo tecnico.

Merino ha una clausola da 60 milioni di euro, una cifra insostenibile per le casse del Barcellona. Anche la Juventus non potrebbe sostenere un esborso di questo tipo, a differenza dell’Aston Villa che al momento sarebbe il club in prima fila per strappare Merino alla Real Sociedad. La squadra di Unai Emery è pronta a pagare la clausola che befferebbe sia Barcellona che Juventus. Il centrocampista ha già fatto intendere di voler lasciare San Sebastian, resterà solo da capire la sua prossima destinazione che sembra poter essere la Premier League.