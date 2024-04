Diavoleria anti Juventus: infranto il sogno di mercato di Giuntoli

Assalto dalla Premier League per il pupillo di Giuntoli: Juventus beffata nella corsa al centrocampista

Il calciomercato estivo si prospetta molto caldo e ricco di colpi di scena e la Juventus certamente farà parlare di sé.

A differenza della scorsa estate, dove l’unico effettivo colpo di mercato era stato quello di Timothy Weah, questa volta in casa Juve si prospetta una vera e propria rivoluzione. Come raccontato ormai da diversi mesi, Teun Koopmeiners resta il primo nome nella lista degli obiettivi di Giuntoli ma non è l’unico profilo sul quale la dirigenza sta lavorando. Restando sul centrocampo, un altro pallino del Football Director bianconero è la stellina della Ligue 1, che con l’Italia ha un legame particolare.

Juventus, lo United anticipa Giuntoli nella corsa a Khephren Thuram

Non è un segreto il forte interesse della Juventus nei confronti del centrocampista francese Khephren Thuram.

Il figlio d’arte, fratello di Marcus (attaccante dell’Inter) è in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli che vorrebbe portarlo in Italia al più presto. Il classe 2001 è il gioiello del Nizza che in estate certamente dovrà fronteggiare numerose offerte. Il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2025 e il rinnovo non sembra imminente. Di conseguenza per il club francese potrebbe rivelarsi necessario sacrificare il giocatore in estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero tra poco più di un anno. La Juventus deve fronteggiare numerosi club nella corsa a Thuram, compreso l’Inter che può contare anche sul fattore Marcus, suo fratello, che potrebbe convincerlo.

Exclusive: INEOS considering Nice options for Manchester United. 🔴 INEOS have held talks about players who could move, both ways

⚪️ Jean-Clair Todibo, Melvin Bard & Khephren Thuram discussed

⚫️ Some at United ‘intrigued’ by Thuramhttps://t.co/dztQMrMTfy — Graeme Bailey (@GraemeBailey) April 4, 2024

Tra i club in prima linea per Khephren c’è anche il Manchester United. Come riportato dal giornalista Graeme Bailey, INEOS potrebbe sborsare una cifra considerevole per portare il gioiello francese alla corte di Ten Hag. Lo United sta valutando anche altri profili del Nizza come l’ex Barcellona Jean-Clair Todibo ma al momento Khephren sembra essere il più ambito.