La Juventus perde le ali: incasso da 110 milioni di euro

Tripla cessione nei piani della Juventus: incasso da 110 milioni ma i bianconeri perdono le ali

Il calciomercato estivo vedrà la Juventus recitare un ruolo da protagonista, dal momento che si prospetta una vera e propria rivoluzione.

Non soltanto Massimiliano Allegri, ormai verso l’addio. Anche diversi giocatori sembrano destinati a lasciare Torino al termine della stagione. Adrien Rabiot, ad esempio, non ha ancora rinnovato e vista la situazione attuale, le possibilità che lasci la Juve da free agent sono piuttosto alte. Un altro giocatore in uscita è Samuel Iling-Junior che quest’anno ha avuto poco spazio, visto anche l’exploit di Andrea Cambiaso. Il giovane esterno inglese ha diverse richieste in Premier e potrebbe far ritorno in Inghilterra. La Juventus parte da una richiesta di 20 milioni di euro per Iling. Addirittura di 40 milioni, invece, la cifra di partenza per Matias Soulé. Sull’argentino, però, va fatto un discorso diverso.

Juventus, tripla cessione e incasso da 110 milioni: da Chiesa a Soulé

Il gioiello classe 2003 in prestito al Frosinone è senza dubbio una delle grandi rivelazioni di questa Serie A. Già in doppia cifra (10 gol), l’attaccante di Mar del Plata sta incantando col suo splendido mancino.

A fine stagione tornerà alla Juventus che dovrà decidere cosa ne sarà del suo futuro. Soulé ha un contratto con la Vecchia Signora fino al 2026 e vorrebbe giocarsi a Torino le sue chance, prendendo parte al nuovo progetto bianconero, magari con un nuovo allenatore che possa valorizzarlo così come è riuscito a fare Di Francesco a Frosinone. La Juve, che già ha lanciato in prima squadra il classe 2005 Kenan Yildiz, si ritroverebbe anche Soulé dalla parte opposta, con un reparto offensivo colmo di talento e già quasi completo. Allo stesso tempo la sua cessione darebbe ossigeno alla società e le richieste per l’argentino non mancano, soprattutto in Inghilterra.

Non ultima la situazione di Federico Chiesa, in scadenza a giugno 2025 e protagonista di una stagione piuttosto altalenante. Sicuramente deludente dal punto di vista realizzativo (8 gol in stagione), ma condizionata da ripetuti problemi fisici e una condizione non ottimale. Il suo valore di mercato è di circa 50 milioni di euro. Con le eventuali cessioni di Chiesa, Iling e Soulé la Juventus arriverebbe a raccogliere circa 110 milioni di euro, una cifra considerevole per poter dare vita alla rivoluzione. Naturalmente non è detto che partano tutti e tre, anzi. Qualora dovesse andare via Allegri, ci sono ottime possibilità che Chiesa resti a Torino anche il prossimo anno e che possa estendere il suo contratto.