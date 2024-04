Colpo di scena Juventus: dice addio prima della fine della stagione

Pronto a dire addio a fine stagione, ecco come cambia il suo futuro. Tutti i dettagli sulla, ormai, possibile partenza.

Il mondo del calcio è in fermento con la notizia che Giovanni Manna, in dirigenza della Juventus insieme a Cristiano Giuntoli, è dato ormai come prossimo direttore sportivo del Napoli, potrebbe lasciare il club bianconero già prima della fine della stagione.

Questa possibile partenza di Manna, riportata anche dalle indiscrezioni de “La Gazzetta dello Sport”, rappresenterebbe un’altra significativa perdita per la Juventus nel panorama dirigenziale. Manna, che ha lavorato a stretto contatto con il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è una figura chiave nel processo decisionale della squadra bianconera. La sua esperienza e competenza nel campo dello scouting e delle trattative di mercato hanno contribuito al successo del club e alla costruzione di una squadra competitiva negli ultimi anni. Tuttavia, la prospettiva di un nuovo e stimolante incarico come direttore sportivo del Napoli sembra essere diventata troppo allettante per Manna per rifiutarla. Se confermata la sua partenza, la Juventus perderà non solo una mente brillante nel suo staff dirigenziale, ma anche una risorsa preziosa nell’identificazione e nell’acquisizione di talenti per il futuro della squadra.

Manna sempre più vicino al Napoli: può lasciare prima della fine della stagione

Ma le sorprese non finiscono qui per la Juventus, poiché sembra che anche altre figure chiave stiano per lasciare il club. Secondo le stesse fonti, anche Cherubini, uomo molto vicino all’attuale allenatore Max Allegri, è destinato a lasciare Torino alla fine della stagione. Cherubini, che ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’area tecnica della Juventus, ha avuto un ruolo importante nella gestione del lato sportivo del club. Queste potenziali partenze rappresentano un’altra svolta significativa nell’evoluzione della Juventus, che si trova ad affrontare non solo sfide sul campo, ma anche cambiamenti importanti nella sua struttura dirigenziale. Il club dovrà ora concentrarsi sulla ricerca di sostituti capaci di mantenere l’alto standard di professionalità e competenza che ha contraddistinto il suo staff dirigenziale fino a questo momento.

In conclusione, mentre la Juventus guarda al futuro con ambizioni di successo, dovrà anche affrontare il duro colpo delle partenze imminenti di figure chiave come Giovanni Manna e Cherubini. Tuttavia, con la sua storia di resilienza e capacità di adattamento, il club bianconero cercherà senza dubbio di superare queste sfide e continuare a competere ai massimi livelli nel calcio italiano e internazionale.