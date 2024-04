Scippo nerazzurro: la Juventus mastica amaro, Premier in agguato

La Premier League irrompe sul centrocampista della Serie A: lotta a due e Juventus beffata

Il calciomercato estivo è sempre più vicino e per la Juventus è tempo di concretizzare alcune situazioni sulle quali la società lavora da tempo.

Naturalmente oltre alla questione Allegri ci sono diverse situazioni interne legate al futuro di alcuni big, Federico Chiesa, Adrien Rabiot e Gleison Bremer su tutti. Spostandoci agli obiettivi in entrata, la Juventus ha in cima alla lista dei propri desideri il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. Il big olandese, però, non è l’unico giocatore della Dea nel radar di Cristiano Giuntoli. I bianconeri, infatti, sono vigili anche su Ederson, partner di reparto di Koopmeiners ma con caratteristiche diverse rispetto all’ex AZ Alkmaar. Il brasiliano classe ’99 è più un centrocampista di rottura ma con caratteristiche offensive, ma certamente con meno propensione al gol rispetto all’olandese.

Juventus, la Premier irrompe su Ederson: Chelsea e Arsenal in corsa

Quest’anno il brasiliano ha collezionato 6 gol in stagione, di cui 5 in campionato. Un buon bottino per un calciatore a cui vengono richiesti anche molti compiti difensivi, come schermo davanti la difesa.

Un profilo che farebbe molto comodo al club bianconero che., però, deve fare i conti con una concorrenza agguerrita. Infatti, secondo quanto riportato da CaughtOffside, anche due top club di Premier League sarebbero sulle tracce di Ederson in vista del prossimo mercato estivo. Si tratta di Chelsea e Arsenal, due squadre che soprattutto in termini economici potrebbero avere facilmente la meglio sulla Juventus.