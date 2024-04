Calciomercato Juventus, addio Locatelli: l’erede è un Campione del Mondo

Calciomercato Juventus, addio Locatelli, l’erede sarebbe un Campione del Mondo: i dettagli della possibile operazione.

Il futuro di Guido Rodriguez è avvolto dall’incertezza mentre il suo contratto con il Betis sta per scadere a giugno e non si hanno notizie sul rinnovo con il club spagnolo. Juventus e Napoli, entrambe interessate al centrocampista argentino, potrebbero entrare in gioco in questa situazione.

La Juventus ha già tentato di acquisire Rodriguez un anno fa, senza successo. Tuttavia, la situazione potrebbe essere diversa questa volta, considerando l’interesse persistente del club bianconero. Dopo un periodo di infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per quasi tre mesi, Rodriguez è tornato in campo e ha disputato le ultime cinque partite di campionato, dimostrando la sua importanza per il Betis. Ma il futuro di Rodriguez con il Betis è incerto. Ramon Alarcan, delegato amministratore del club, ha dichiarato a Radio Sevilla che si incontreranno con il giocatore alla fine della stagione per discutere del rinnovo del contratto, che scade il 30 giugno.

Juventus su Guido Rodriguez, l’erde in mediana arriva dal Betis

Mentre il Barcellona è stato segnalato come interessato, Juventus e Napoli sono anch’essi nel mix. La Juventus vede Rodriguez come un profilo che si adatta ai loro piani, mentre il Napoli lo considera un obiettivo per il loro centrocampo. Con il nuovo allenatore dei partenopei che ha già inserito l’argentino nella sua lista di obiettivi, sembra che entrambi i club italiani siano seriamente interessati ad aggiudicarsi il giocatore. Con soluzioni come Dendoncker e Traoré che si allontanano dal Napoli dopo l’addio di Zielinski che potrebbe andare via a parametro zero con l’Inter, l’opportunità di ingaggiare Rodriguez potrebbe essere una mossa saggia per entrambi i club italiani.

In sintesi, mentre il futuro di Guido Rodriguez rimane incerto con il Real Betis, Juventus e Napoli stanno monitorando da vicino la situazione, pronti ad agire se l’opportunità si presenterà.