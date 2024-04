Allegri trova una nuova panchina in Serie A: c’è il nero su bianco

Suggestione per Allegri di nuovo in Serie A: ecco di che squadra si tratta: lo vorrebbe il nuovo dirigente.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Mattino’, l’attuale allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è stato inserito nella lista dei candidati per guidare il Napoli nella prossima stagione, con il nuovo direttore sportivo Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis che sembrano interessati alla sua nomina.

L’arrivo a Napoli dell’ex dirigente bianconero ha reso l’operazione più fattibile, con la Juventus che sarebbe disposta a pagare metà dell’ingaggio rimanente del tecnico pur di liberarsi dall’ultimo anno di contratto ancora vigente.

Allegri e la suggestione Napoli: possibile grazie a Manna

Questa mossa potrebbe portare a un’interessante rivoluzione nel mondo del calcio italiano, con l’attuale allenatore della Juventus che potrebbe assumere un ruolo di rilievo nella squadra partenopea dopo un anno difficile, mentre la Juventus cercherebbe un nuovo tecnico per la propria squadra. Resta da vedere se questo piano si concretizzerà e quali saranno le reazioni nel mondo del calcio italiano. L’interesse nei confronti di Allegri da parte del Napoli sembra essere alimentato dalla presenza dell’ex dirigente bianconero nella struttura dirigenziale del club. La possibilità di avere un allenatore di comprovata esperienza come Allegri potrebbe rappresentare una scelta intrigante per il Napoli, che potrebbe puntare a rafforzare la propria squadra in vista della prossima stagione.

Questa nuova suggestione aggiunge un altro elemento di interesse al mercato degli allenatori in Italia, e resta da vedere se il Napoli deciderà di intraprendere questa strada e se Allegri sarà disposto ad accettare l’offerta. Sicuramente, gli appassionati di calcio sono in attesa di sviluppi futuri che potrebbero cambiare il volto del calcio italiano nella prossima stagione. Mentre dall’altra parte, la candidatura di Thiago Motta continua ad essere la preferita della dirigenza per succedere, in caso di addio, proprio allo stesso Allegri a fine stagione.