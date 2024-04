Rabiot saluta la Juve e trova il nuovo club: destinazione da non credere

Destinazione a sorpresa per Adrien Rabiot che è pronto a salutare la Juventus: una big supera il Manchester United

Il futuro di Adrien Rabiot non sarà più a tinte bianconere. Dopo 5 stagioni a Torino, il centrocampista francese è pronto a lasciare la Juventus da free agent.

Uno scenario prevedibile ormai da diversi mesi, visto il rinnovo mancato e le diverse richieste respinte da parte del suo entourage. Quello che non è prevedibile è decifrare ancora quale sarà il suo prossimo club. Nel corso dei mesi la squadra più avanti nei dialoghi col francese è sembrata il Manchester United ma adesso potrebbe ribaltarsi lo scenario. Il Chelsea è già proiettato verso il prossimo calciomercato estivo, vista la stagione deludente che potrebbe concludersi senza la partecipazione alla prossima Champions League.

Juventus, Rabiot in Premier: il Chelsea sorpassa il Manchester United

Un aspetto che potrebbe influire in negativo anche il mercato. Mauricio Pochettino ha già chiesto alcuni giocatori per rinforzare la rosa, pur non essendo certo della sua riconferma alla guida dei Blues.

Uno dei nomi che il Chelsea avrebbe intenzione di puntare per l’estate, come sottolineato da Football Transfer, è proprio quello di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è in scadenza con la Juventus e non sembra intenzionato a rinnovare. La Premier League resta la sua opzione preferita per il proseguo della carriera, essendo un campionato che non ha mai vissuto. Nel corso dei mesi il club che piu ha mostrato interesse per l’ex Paris Saint-Germain è stato il Manchester United che, però, adesso deve fare i conti anche con le mosse del Chelsea.