Addio Alex Sandro-Juventus: il nuovo club ha fatto piangere l’Inter

Tra Alex Sandro e la Juventus è finita: inserimento a sorpresa del club che ha fatto piangere l’Inter

In casa Juventus si prospetta una vera e propria rivoluzione che riguarderà naturalmente l’allenatore in primis ma anche diversi calciatori.

Alcuni big come Federico Chiesa sono in bilico, vista anche la situazione contrattuale. Altri come Adrien Rabiot sembrano destinati ad andare via a parametro zero. Cristiano Giuntoli avrà un bel lavoro da fare per colmare i vuoti, non solo a centrocampo ma anche in difesa.

Juventus, Alex Sandro nel radar dell’Atletico Madrid

Tra i giocatori in partenza c’è naturalmente anche Alex Sandro che a fine stagione interromperà il suo rapporto quasi decennale con la Juventus.

Il terzino brasiliano non rinnoverà e da free agent sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione. La più plausibile sembra essere il Brasile, per quello che sarebbe un ritorno alle origini. Come riportato da Relevo, però, a sorpresa potrebbe inserirsi l’Atletico Madrid che ha già mostrato interesse per l’ex Porto e Santos. I colchoneros garantirebbero, verosimilmente, un anno di contratto al brasiliano ma con la possibilità di giocare in Champions League e trovare più spazio. Con l’uscita ormai quasi certa di Mario Hermoso, Alex Sandro rappresenterebbe un’alternativa ad Azpilicueta.