Accordo a un passo con il Napoli: game over Juventus

Il Napoli è ad un passo dall’accordo col big della Liga: beffa improvvisa per la Juventus

Il calciomercato di Juventus e Napoli rischia di incrociarsi e ad avere la meglio potrebbe essere il club azzurro che già la prossima settimana potrebbe cedere il tricolore ai nerazzurri.

Già in passato Juve e Napoli sono state rivali anche sul mercato, come ad esempio nella trattativa Samardzic. In vista dell’estate, entrambe le squadre sono proiettate verso una vera e propria rivoluzione. Il reparto più attenzionato è il centrocampo Gli azzurri hanno già perso Zielinski che a fine stagione diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. La Juve probabilmente saluterà Adrien Rabiot che potrebbe non essere l’unico big a lasciare Torino. Ecco perché sia i bianconeri che i partenopei sono a caccia di un nuovo tassello in quella zona di campo e hanno un obiettivo comune.

Si tratta del centrocampista del Betis Siviglia, Guido Rodriguez. Mediano argentino classe ’94, pronto a liberarsi da free agent al termine della stagione. Un’occasione a zero che né la Juventus né il Napoli vogliono lasciarsi scappare.

Juventus, il Napoli vicino all’accordo per Guido Rodriguez

Il giornalista di Tyc Sport Cesar Luis Merlo ha rivelato, infatti, che Guido Rodriguez sarebbe in trattativa avanzata col Napoli.

Si tratta del centrocampista argentino, in scadenza col Betis Siviglia a fine stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista sudamericano, De Laurentiis starebbe per chiudere l’accordo col calciatore classe ’94 che piace anche alla Juventus.

Ramon Alarcion, amministratore delegato del club andaluso, ha spiegato a Radio Sevilla che ci sarà un ultimo tentativo per provare a rinnovare il contratto di Guido Rodriguez: “Ci incontreremo di nuovo con lui alla fine della stagione”. Le possibilità che resti in Spagna sono minime, visti anche i passi concreti in avanti fatti dal Napoli che avrebbe preso terreno sulla stessa Juve. Rodriguez era finito nel radar di Giuntoli ma anche del Barcellona. In vista di una rivoluzione concreta che riguarderà il Napoli a fine stagione, il centrocampista argentino potrebbe rivelarsi uno dei profili di esperienza da cui ripartire.