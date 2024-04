Napoli-Juventus da brividi: triplo affare e mercato ribaltato

Napoli-Juventus, sfida sul mercato. Triplo affare per le due grandi realtà del calcio italiano, ecco cosa potrebbe succedere.

La prossima sessione di calciomercato promette già scintille tra Napoli e Juventus, con diversi nomi contesi che potrebbero animare le trattative estive. Non è la prima volta che i due club si trovano a scontrarsi sul mercato, e sembra che anche questa volta ci sia una convergenza di interessi su alcuni giocatori.

Uno dei nomi caldi è quello del centrocampista argentino Guido Rodriguez, attualmente al Betis Siviglia. Con i suoi 30 anni e un contratto in scadenza a giugno, Rodriguez sembra intenzionato a non rinnovare con il club andaluso, aprendo così le porte a possibili nuove destinazioni. Napoli e Juventus hanno già manifestato interesse per il giocatore in passato e potrebbero essere pronte a contenderselo anche nella prossima stagione. Un altro giocatore sul quale entrambi i club hanno puntato è Lazar Samardzic, giovane talento che aveva mostrato disponibilità a trasferirsi a Napoli durante l’ultima finestra di mercato. Tuttavia, l’interesse improvviso della Juventus ha fatto vacillare il giocatore, portando alla rottura dell’affare. Samardzic resta ora in attesa di un’opportunità per un trasferimento in un club di prestigio, con Napoli che rimane comunque interessata al suo talento.

Rodriguez, Samardzic e Diarra: tre profili contesi tra Juve e Napoli

Tra i profili più giovani su cui Napoli e Juventus potrebbero tentare di mettere le mani c’è il ventenne Habib Diarra, attualmente legato allo Strasburgo fino al 2028. Il franco-senegalese è stato recentemente prolungato dal club francese, ma il suo talento non è sfuggito all’occhio attento dei dirigenti dei due club italiani. Nonostante il contratto appena rinnovato, Diarra potrebbe essere oggetto di un’offerta che potrebbe tentare il giocatore e convincerlo a cambiare aria.

Insomma, il prossimo mercato si preannuncia ricco di colpi e di sfide tra Napoli e Juventus, con i due club pronti a contendersi giocatori di talento che potrebbero fare la differenza nella prossima stagione. Resta da vedere chi riuscirà a spuntarla in questa battaglia sul mercato estivo.