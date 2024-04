Elkann ha detto basta: la decisione su Allegri ribalta la Juve

Calciomercato Juventus, adesso, la decisione su Allegri sembra ribaltare la situazione: ecco cosa è successo.

La Juventus sembra aver preso una decisione importante riguardo al suo futuro tecnico, secondo quanto riportato dal quotidiano “Corriere dello Sport”. Dopo una stagione deludente, anche John Elkann, uno dei più accesi sostenitori di Massimiliano Allegri, sembra essere pronto a guardare avanti per il bene del club bianconero. L’ipotesi di un nuovo allenatore in panchina sembra sempre più probabile, e i contatti con Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna, si fanno più intensi.

La notizia di un possibile addio di Allegri, ormai storico allenatore della Juventus, sembra essere ormai una decisione presa. Elkann, noto per la sua vicinanza al tecnico livornese, sembra aver accettato la necessità di un cambio di rotta per il club torinese dalla prossima stagione. Questa svolta potrebbe portare a un nuovo inizio per la Juventus, con un nuovo volto sulla panchina.

Elkann sembra deciso al cambio in panchina

Thiago Motta, italo-brasiliano con esperienza da giocatore in Serie A e un’attuale carriera da allenatore al Bologna sorprendente, emerge, adesso, come il favorito per guidare il nuovo corso della Juventus. I contatti con il tecnico del Bologna si fanno sempre più intensi, con il Football Director Cristiano Giuntoli che sembra inclinare verso questa scelta per dare una svolta alla squadra bianconera.

L’arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus potrebbe portare un vento di freschezza e innovazione, caratteristiche che potrebbero essere fondamentali per rilanciare una squadra che ha deluso le aspettative nella stagione appena conclusa. Resta da vedere come si evolveranno gli eventi e se Motta sarà il prescelto per guidare la Juventus verso nuovi successi. Certamente una fetta di tifosi sembra entusiasta ma bisognerà capire, anche, gli obiettivi che si potranno raggiungere nella prossima stagione. La Juventus, come da tradizione, dovrà ambire al massimo sia a livello nazionale ma soprattutto, anche, internazionale, laddove, infatti, dalla prossima stagione, in casa di qualificazione sempre più vicina, ci sarà la nuova Champions League.