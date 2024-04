L’Atletico Madrid fulmina la Juventus: pagano la clausola rescissoria

L’Atletico Madrid prende in contrattempo la Juventus e paga la clausola rescissoria per il bomber

La Juventus sta studiando i piani per la prossima sessione estiva di calciomercato, in vista di un’estate piuttosto turbolenta.

Nella lista degli obiettivi di Giuntoli la priorità è il centrocampo, vista la partenza ormai quasi certa di Adrien Rabiot. Anche in difesa la dirigenza punterà a rinforzare il reparto e il nome caldo è quello di Riccardo Calafiori del Bologna. I rinforzi in attacco dipenderanno anche dalle uscite. La situazione di Federico Chiesa non è ancora chiara e nitida e non è escluso che il figlio d’arte possa lasciare Torino. Anche Kean e Milik sono diretti verso la porta d’uscita. A quel punto sarà inevitabile per la Juventus intervenire per rinforzare l’attacco. Uno dei profili sondati dalla Juventus è il bomber della Bundesliga.

Juventus, l’Atletico Madrid paga la clausola per Guirassy

Nella lista degli attaccanti nel radar di Cristiano Giuntoli c’è anche Serhou Guirassy, centravanti dello Stoccarda.

Autore di una stagione stellare da 25 gol in 23 presenze in Bundesliga, l’attaccante guineano è uno dei centravanti migliori della stagione tra i top 5 campioni europei ed è un profilo che piace alla Juventus. Per sua sfortuna, la Juve non è sola nella corsa all’attaccante dello Stoccarda. Anche l’Atletico Madrid è sulle sue tracce, in vista di una stagione che si prospetta diversa anche per i possibili cambiamenti all’interno della rosa. I colchoneros non sono certi della permanenza di Alvaro Morata e Memphis Depay. L’unica certezza in avanti è Griezmann in questo momento. Il club spagnolo è alla ricerca di un centravanti che possa garantire almeno 20-25 gol a stagione e Guirassy corrisponde all’identikit ideale per il Cholo Simeone.

Guirassy ha un contratto in scadenza a giugno 2026 con lo Stoccarda. I club in corsa per lui sono diversi, dal Manchester United al Bayern Monaco. L’Atletico Madrid, però, è avanti nei dialoghi e sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di 17 milioni di euro, come riportato da AS.