“Nuovo” centrocampista Juventus: countdown per il ritorno

La Juventus accoglie il centrocampista: è partito il conto alla rovescia per il suo ritorno in campo

Sarà un’estate impegnativa per la Juventus che si troverà ad affrontare diverse situazioni interne.

Dal futuro di Massimiliano Allegri, sempre piu vicino all’addio, a quello di Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Una buona notizia per la Juve, però, c’è ed è quella del rientro di Nicolò Fagioli. Una di quelle note lievi che varrà come un vero e proprio acquisto per la Juventus. Manca un mese esatto al ritorno in campo di Nicolò Fagioli. Il centrocampista bianconero sta concludendo il periodo di squalifica per calcioscommesse che lo ha costretto a saltare, di fatto, l’intera stagione e a intraprendere un periodo di riabilitazione con uno psicologo.

Juventus, Fagioli pronto a tornare: manca solo un mese, ipotesi rientro col Bologna

Adesso, però, la Juventus conta i giorni per il suo rientro che potrebbe dare una grossa mano al centrocampo di Allegri.

Il classe 2001 in questo periodo si è allenato, ma certamente è molto distante dal ritmo partita e dalla confidenza col terreno di gioco. Verosimilmente Fagioli potrebbe tornare a disposizione per il match contro il Bologna. In realtà, però, la gara è prevista per il 19 maggio, data che non gli consentirebbe ancora di essere disponibile. Qualora, però, per alcune circostanze la gara del Dall’Ara dovesse giocarsi di lunedì, allora Fagioli avrebbe scontato tutti i giorni e potrebbe tornare a disposizione per una partita ufficiale. In quel caso non disputerebbe solo l’ultima di campionato col Monza ma avrebbe modo di misurarsi anche col Bologna stesso. Saranno due partite che conteranno per il ragazzo soprattutto dal punto di vista mentale, per recuperare fiducia in se stesso. E naturalmente anche il modo per riprendere confidenza col campo dopo una stagione di inattività dal punto di vista delle partite.