Ribaltone dirigenziale per il top club europeo: Allegri nuovo allenatore

Calciomercato Juventus, adesso il destino potrebbe riservare un incredibile colpo di scena: ecco cosa potrebbe succedere nel suo futuro.

Una notizia esclusiva appurata da ‘Calciomercato.it’ rivela che Ariedo Braida potrebbe presto diventare consulente del Bayern Monaco, con l’obiettivo di portare Massimiliano Allegri sulla panchina del club tedesco.

I rapporti di Braida con Karl Heinz Rummenigge, membro del consiglio di sorveglianza del Bayern Monaco, sono noti per essere eccellenti. Rummenigge è tornato nel club tedesco un anno fa e detiene un ruolo di vertice e potere sulle decisioni, comprese quelle sportive. Inoltre, i legami di Braida con il figlio di Rummenigge, Roman, che opera come agente, aggiungono ulteriore spessore alla possibile collaborazione.

Braida porta Allegri in Germania: clamoroso Bayern

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Braida avrebbe già effettuato un viaggio a Monaco per incontrare di persona Rummenigge, confermando così l’interesse reciproco. Nel ruolo di consulente, Braida potrebbe proporre il nome di Massimiliano Allegri come successore di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco. Allegri, già conosciuto da Braida ai tempi del Milan, potrebbe essere una scelta di alto profilo per guidare il club tedesco. Inoltre, l’agente di Allegri, Giovanni Branchini, gode di ottimi rapporti con Rummenigge, avendo gestito in passato la trattativa per Pep Guardiola.

Certamente, se l’accordo dovesse concretizzarsi, questa partnership potrebbe portare a importanti cambiamenti nella gestione tecnica del Bayern Monaco e potrebbe aprire la strada a una nuova era sotto la guida di Allegri. Resta da vedere come evolveranno le trattative e se Allegri sarà effettivamente il prossimo allenatore dei bavaresi. Certamente questo potrebbe essere un colpo di scena inatteso sul futuro del tecnico bianconero di cui si parla molto negli ultimi tempi, anche e, soprattutto sul suo futuro alla Juventus. Rimaniamo, quindi, in attesa per ulteriori novità su una questione che, ora, interessa da vicino anche i tifosi.