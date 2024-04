Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus: colpo in chiusura, ecco tutte le cifre

Thiago Motta sempre più vicino alla panchina della Juventus: le cifre e le quote

Si fanno sempre più consistenti le possibilità che Massimiliano Allegri lasci la Juventus al termine della stagione.

L’allenatore toscano sembra ormai scollato dall’ambiente Juve e i nomi per sostituirlo stanno diventando sempre più presenti. In pole resta Thiago Motta, seguito attentamente anche dal Milan. Cristiano Giuntoli è in contatto da tempo con l’ex centrocampista della nazionale e spera di poterlo convincere il prima possibile. Per Motta si tratterebbe di un grande salto di qualità della sua ancora breve carriera da allenatore, dopo essersi meritato sul campo stima e considerazione grazie allo straordinario percorso alla guida del Bologna. I rossoblù occupano momentaneamente il quarto posto a 5 giornate dalla fine e ad oggi sarebbero pienamente qualificati alla prossima Champions League.

Juventus, Thiago Motta sempre più vicino: quota Snai a 1.30

Rispetto ai diversi nomi fatti in questi mesi, tra cui spicca anche Antonio Conte, quello di Thiago Motta è sempre stato il profilo più concreto e tangibile per il club bianconero.

Anche in relazione alle cifre dell’ingaggio e all’attuale status del protagonista in questione. Le quote dei bookmaker sono sempre più basse, a testimonianza di come il suo approdo a Torino possa essere solo una questione di settimane. Snai ha dato l’arrivo di Motta alla Juventus a 1.30, mai una quota così bassa da quando è stato accostato alla Vecchia Signora. Fino a che non ci sarà la fumata bianca, Allegri sarà da considerare l’allenatore della Juventus. Anche un’eventuale chiusura di stagione positivo, però, non cambierà la decisione della società che sembra già segnata.