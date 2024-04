Salta un’altra panchina di Serie A: esonero UFFICIALE

Adesso l’esonero è ufficiale, salta la panchina della Serie A. C’è già il comunicato sul sito della squadra.

Udinese Calcio ha annunciato ufficialmente il sollevamento di Gabriele Cioffi dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. La decisione è stata presa dopo un periodo di valutazione e riflessione da parte della dirigenza del club.

Gabriele Cioffi, che ha guidato la squadra per questi mesi, viene ringraziato per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto durante il suo mandato. Il club gli rivolge i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera, riconoscendo il contributo e l’impegno che ha dedicato alla squadra. Insieme a Cioffi, il club riconosce anche il lavoro dei suoi collaboratori Cristiano Bacci e Gilberto Ribeiro Andrade, ringraziandoli per l’impegno profuso nel supportare la squadra durante questo periodo.

Al momento, l’Udinese non ha ancora annunciato il nome del successore di Gabriele Cioffi. Seguiranno comunicazioni ufficiali riguardo alla nuova guida tecnica della squadra, mentre il club continua il processo di selezione per individuare il candidato migliore per guidare la squadra verso i suoi obiettivi futuri.

La decisione di sollevare Gabriele Cioffi dall’incarico evidenzia la volontà del club di intraprendere nuove direzioni e strategie per affrontare le sfide future e perseguire il successo sportivo. Come sappiamo dalla classifica, la posizione dell’Udinese in questa stagione è al di sotto della aspettative con fantasma retrocessione che aleggia, la squadra bianconera non voleva rischiare ulteriormente e ha pensato di cambiare la guida tecnica per tentare di salvare la società dal possibile esito negativo.